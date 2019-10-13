إزالة جزيرة مدخل كوبرى العبور بالزقازيق و رصف الطريق

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت مديرية الطرق بمحافظة الشرقية، تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع عمر شاهين "موقف المنصورة" ، الممتد من كوبرى العبور لمستشفى التيسير بمدينة الزقازيق بطول 1.5 كيلو وبتكلفة 9 مليون و 200 ألف جنيه، وذلك إستكمالاً لخطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

أوضحت المديرية، أن أعمال التطوير تشمل إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة جانبى الطريق لإستيعاب حركة السيارات المارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة حيث أنه يمثل محور مرورى جديد، وإعادة رفع كفاءة ورصف الشارع، وأعمال تشجير ونظافة، ووضع بلدورات فاصلة ودهانها وتبليط الرصيف باستخدام بلاط الإنترلوك ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها.

بدأت الخطة فى تطوير وتجميل ورصف الشارع إستجابة لشكوى المواطنين من ضيق الشارع نتيجة وجود الجزيرة الوسطى والتى لا تتلائم مع عرض الشارع مما يتسبب فى إحداث إختناقات مرورية بالشارع، لتقوم مديرية الطرق بإعداد خطة لتنفيذ المرحلة الأولى للتطوير ورصف الشارع بإعتماد مالى 9 مليون و 200 ألف جنيه فى مدة تنفيذ تستغرق 4 شهور.