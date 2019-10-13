إزالة تعديات على أرض زراعية ببرج العرب غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب ، حملة إزالة تعدى على أرض زراعية بقرية بهيج ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وبناءا على تعليمات المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب بمواصلة الحملات ضد البناء المخالف وإزالته.

و أشار بيان صادر اليوم، إلى أن المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز ورئيس اللجنة قد قامت بحملة يرافقها مدير الإدارة الهندسية بالمركز، و مشرف قطاع البرج ومهندس من الإدارة الزراعية وعضو من إدارة المشروعات بالمركز ، و تم شن حملة ازالة تعدى على أرض زراعية بشارع متفرع من شارع 20 بقرية بهيج حيث تم إزالة أعمدة خرسانية وسملات على مساحة 2 فدان و ذلك فى اطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة واحكام السيطرة على المخالفين.

من جهه أخرى قامت الأجهزة التنفيذية بمركز و مدينة برج العرب ، بمتابعة حالة النظافة داخل مختلف قطاعات المركز و متابعة حسن سير عمل معدات شركة نهضة مصر حيث تم توزيع 13 حاويات بقرية بهيج بالأماكن الأشد إحتياجاً إليها وتجديد واصلاح حاويات برج العرب القديم.

فيما شددت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، على سرعة انتهاء أعمال تطوير ميدان نافورة برج العرب القديم وظهورها بالشكل الحضارى و الجمالى اللائق بالمواطنين و الذى اشرف على تطويرها مدير الإدارة الهندسية بالمركز ومشرف قطاعات برج العرب، حيث تم زراعة الشجيرات والنجيلة ورفع كفاءة المسطح الأخضر لاستكمال الشكل النهائي له.