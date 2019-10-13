إخماد حريق داخل "هنجر" للإسفنج ومواد التنظيف فى الموقر الأردنية

وكالات

تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان بالمملكة الأردنية، اليوم، الأحد، من إخماد حريق شب في "هنجر" يحتوي على مواد تنظيف، وإسفنج في منطقة الموقر، وقدرت مساحة الحريق بـ(1000م2).

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، ذكرت إدارة الإعلام في مديرية الدفاع المدني في بيان، أنه شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع مدني شرق عمان، وإسناد الوسط، وغرب عمان، والزرقاء، ومادبا، وعدد كبير من رجال الإطفاء.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومديرية أشغال الموقر ساهموا في تزويد الدفاع المدني بصهاريج مياه، حيث كان له الدور الفاعل في عمليات إخماد الحريق الذي لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح.