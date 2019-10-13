سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إخماد حريق داخل "هنجر" للإسفنج ومواد التنظيف فى الموقر الأردنية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:49 م
إخماد حريق داخل "هنجر" للإسفنج ومواد التنظيف فى الموقر الأردنية إخماد حريق داخل "هنجر" للإسفنج ومواد التنظيف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان بالمملكة الأردنية، اليوم، الأحد، من إخماد حريق شب في "هنجر" يحتوي على مواد تنظيف، وإسفنج في منطقة الموقر، وقدرت مساحة الحريق بـ(1000م2).

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، ذكرت إدارة الإعلام في مديرية الدفاع المدني في بيان، أنه شارك  في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع مدني شرق عمان، وإسناد الوسط، وغرب عمان، والزرقاء، ومادبا، وعدد كبير من رجال الإطفاء.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومديرية أشغال الموقر ساهموا في تزويد الدفاع المدني بصهاريج مياه، حيث كان له الدور الفاعل في عمليات إخماد الحريق الذي لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح.


اخماد حريق فى هنجر

اخماد حريق فى الاردن

الاردن

دفاع مدنى الاردن

عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة