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"أمن القليوبية" يضبط المتهمين بقتل 3 أشخاص وسط الزراعات ببنها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:07 م
"أمن القليوبية" يضبط المتهمين بقتل 3 أشخاص وسط الزراعات ببنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور علي 3 جثث لرجلين وسيدة مقتولين داخل زراعات الموز بمدينة بنها ، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين أحدهما يدعي "بوش" قاما بمهاجمة المجني عليهم بالاسلحة النارية بسبب الخلافات بينهم ، حيث نجحت أجهزة الأمن في قتل المتهمين أثناء تبادل إطلاق الرصاص بينهم وبين الشرطة خلال إختبائهما في احد الأوكار بالخانكة .

جري نقل الجثتين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 
 
كان اللواء طارق عجيز قد تلقي إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم اول بنها بورود بلاغ من ف ز ج 32 عاما ربة منزل  أنها حال قيامها بالإتصال على هاتف شقيقها ا ز ج 36 عاما عاطل وشهرته "ايظن"  أجابها أحد الأشخاص وقرر لها أنه قام بقتل شقيقها بأرض منزرعه بمحصول الموز مواجهه لمساكن الرمله دائرة قسم أول بنها.
 
انتقل الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم اول بنها وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغه مسجى على ظهره داخل الزراعات وبه آثار طلقات ناريه بمقدمة الرأس كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفيه المجاوره على جثتى كلاً من م ع ا  35 عاما عاطل وشهرته "مفتاح "  ح ع   29  عاما ربة منزل وبها آثار طلقات ناريه متفرقه بالجسم.
 
تشكل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتبين ان وراء الحادث كلا من م اع وشهرته بوش عاطل محكوم عليه بالحبس 6 اشهر في قضية جنخ "ضرب" وع ح ا عاطل وبإستهدافهما في احد الاوكار التي لجاوا للإختباء فيها عقب الحادث بدائرة مركز الخانكة من خلال مجموعات قتالية بادر المتهمين بإطلاق الرصاص علي القوات فتبادلت معهم إطلاق النيران مما اسفر عن مصرعهما وضبط بحوزتهما الاسلحة النارية المستخدمة واقعتي القتل وإطلاق الرصاص علي القوات
 
 
 

 


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القليوبية

مديرية أمن القليوبية

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