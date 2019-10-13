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أسعار اللحوم اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات والضأن بـ125 جنيها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:46 ص
أسعار اللحوم اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات والضأن بـ125 جنيها اللحوم
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-10-2019  فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف. 
 
واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن. 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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