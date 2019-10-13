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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:39 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019 الذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019، وشهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية استقرارا حيث سجل "عيار 24" نحو  179.80 ريال سعودى مقابل 47.90 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  179.80 ريال      بما يعادل  47.90$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  164.82 ريال      بما يعادل  43.91$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  157.33 ريال      بما يعادل  41.92$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  134.85 ريال      بما يعادل  35.93$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  104.89 ريال      بما يعادل  27.94$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 89.90 ريال          بما يعادل  23.95$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,592  ريال        بما يعادل  1,490$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,259 ريال        بما يعادل  335.33$

سعر كيلو الذهب       بنحو 179,804 ريال     بما يعادل  47,904$


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