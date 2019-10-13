أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019، وشهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية استقرارا حيث سجل "عيار 24" نحو 179.80 ريال سعودى مقابل 47.90 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 179.80 ريال بما يعادل 47.90$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.82 ريال بما يعادل 43.91$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 157.33 ريال بما يعادل 41.92$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 134.85 ريال بما يعادل 35.93$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.89 ريال بما يعادل 27.94$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.90 ريال بما يعادل 23.95$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,592 ريال بما يعادل 1,490$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,259 ريال بما يعادل 335.33$

سعر كيلو الذهب بنحو 179,804 ريال بما يعادل 47,904$