أسباب لا تعرفها عن تورم اللثة.. أهمها التغيرات الهرمونية

ألم اللثة والتعرض لتورم بها يعد من الأمور التى تؤرق الشخص المصاب بها، وخلال الأسطر القادمة نتعرف على كل ما يخص تورم اللثة، وذلك وفقا لموقع "healthline".
هناك العديد من الأعراض التى يجب التعرف عليها وتوخى الحذر منها، لأنه قد يحدث فى الجزء العلوى أو السفلى أو الاثنين معا، ويشعر الشخص المصاب بتورم اللثة بألم شديد فى اللثة والأسنان، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان للتعرض للإصابة بالخراج والصديد، ونجد أن الأشخاص المصابين يعانون من عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب، ويتسبب أيضا هذا الأمر فى ألن شديد فى الأذن وصداع يصعب تحمله.
وقدم التقرير بعض الأسباب المؤدية للإصابة بتورم اللثة، ومنها غسيل الأسنان بصورة خاطئة أو استخدام الفرشاة الحادة، التعرض أو الإصابة بالتغيرات الهرمونية أثناء فترة الحمل أو قبل نزول الدورة الشهرية، التعرض للعدوى البكتيرية فى اللثة والتى تزيد من فرص التورم، وهناك أيضا علاقة بين مشاكل القولون والإصابة تورم اللثة.
وعن علاج تورم اللثة أوضح التقرير أنه يعتمد على تناول أدوية مضادة للالتهاب والتورم، والابتعاد عن تناول الأطعمة شديدة السخونية، وأيضا الغنية بالشطة، وغسل الأسنان بالفرشاة المناسبة لطبيعية اللثة.
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