أردوغان يعدكم الفقر..نائب معارض للأتراك: انتظروا موجة جديدة من زيادة الأسعار

كتب- هاشم الفخرانى

قال النائب أردوغان توبراك بحزب الشعب الجمهورى المعارض أن المواطنون ينتظرون وابلاً جديدا من زيادة الأسعار فى العام الجديد بسبب الحمل الاقتصادى المتزايد والذى تسبب فيه وجود ما يزيد عن 4 مليون سورى.

وفى بداية الشهر، أعلنت السلطات التركية، رفع أسعار الكهرباء فى البلاد بنسبة 14.9%، وأعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الطاقة فى تركيا زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% اعتبارا من الغد الموافق 1 أكتوبر على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة سارية لمدة ثلاثة أشهر أى حتى 31 ديسمبر من العام الحالى حال لم يحدث أى تطور استثنائي.

يذكر أن السلطات التركية قد رفعت أسعار الكهرباء فى البلاد بزيادة تقدر بـ 15 % فى شهر يوليو الماضى.