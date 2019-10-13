أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 13-10-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-10-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية.

خفض عمليات التداول

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه، اليوم الأحد، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 6.25 فى المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12.5 فى المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12 فى المائة ألف.

كما سيتم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 1 فى العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

يأتى ذلك القرار حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام فى زيادة نمو الاقتصاد القومى المصرى، وسبق تلك الخطوة قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقى المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة فى قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة فى دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول.

إنهاء إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أجواء للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة للصوامع والتخزين، العبور للاستثمار العقارى، العبوات الطبية.

البورصة تخسر 872 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 872 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 718.525 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 345.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.58%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 518 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17116 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 5268 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.