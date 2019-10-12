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ABC News تبرز اكتشافات الآثار المصرية ومنطقة صناعية عمرها 3500 عام

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:12 م
ABC News تبرز اكتشافات الآثار المصرية ومنطقة صناعية عمرها 3500 عام آثار مصرية
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية إن مصر كشفت كجزء من جهد أكبر لتعزيز السياحة عن منطقة صناعية عمرها 3500 عام ، وهي أول مجموعة من نوعها من القطع الأثرية ، على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر.

قالت وزارة الآثار في بيان إن الاكتشاف في الوادي الغربي ، المعروف أيضًا باسم وادي القرود ، يعود إلى الأسرة الثامنة عشرة للمملكة الحديثة ، حوالي 1543-1292 قبل الميلاد.

وقال حواس فى مؤتمر صحفى فى الأقصر ، إن الفريق اكتشف أيضًا فرنًا يستخدم لإنتاج منتجات الطين ، وخزانًا لتخزين المياه ، وحلتين فضيتين وأدوات تستخدم لتزيين التوابيت الملكية.

كما كشف فريق حواس عن مقبرة ملكية تحتوي على الأدوات المستخدمة في بناء المقبرة.

وأوضحت الشبكة أن بعثة أطلقها نابليون بونابرت في أوائل القرن التاسع عشر اكتشفت بعض العناصر فى هذا الموقع، والتي بقيت غير مستغلة حتى التنقيب الجديد في عام 2011. توقفت هذه المهمة ، وعاد حواس إلى الموقع في عام 2017.

وأضاف حواس أنه يجري العمل حاليًا في الوادي الغربي للعثور على مقابر الملكة نفرتيتي وزوجة الملك توت عنخ آمون.

في أبريل ، كشف علماء الآثار عن مقبرة توسعية في الضفة الغربية والتي يرجع تاريخها أيضًا إلى الأسرة الثامنة عشرة ، والتي يعتقد أنها تنتمي إلى رجل نبيل.

الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر هي أيضا موطن لوادي الملوك ، وهو موقع رئيسي حيث دفن الفراعنة ونبلاء المملكة الجديدة.

وقال عالم المصريات زاهي حواس ، الذي قاد عملية تنقيب في المنطقة لمدة عامين ، إن الموقع يتضمن 30 ورشة عمل حيث تم صناعة الأثاث الجنائزي للمقابر الملكية.

 

 

 

 

 


مصر

الاثار المصرية

زاهى حواس

منطقة صناعية عمرها 3500 عام

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