سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 02:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

5 ملايين طفل أمريكي يعانون من السمنة المفرطة

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:30 م
5 ملايين طفل أمريكي يعانون من السمنة المفرطة السمنة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد العديد من خبراء الصحة أن وباء البدانة بين الأطفال الأمريكيين لا يظهر أي علامات للتراجع أو التقلص.ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح تقرير جديد أن حوالي 4.8 مليون طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا -ما يزيد قليلاً عن 15٪- يعانون من السمنة.

وقال الدكتور ريتشارد بيسر، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة روبرت وود جونسون، التي أصدرت التقرير: "تشير هذه البيانات الجديدة إلى أن هذا التحدي يمس حياة الكثير من الأطفال في هذا البلد".. ووفقا للتقرير فإن الولايات الخمس ذات أعلى معدلات للسمنة لدى الشباب هي ميسيسيبي (25.4 ٪) ، وست فرجينيا (20.9 ٪) ، كنتاكي (20.8 ٪) ، لويزيانا (20.8 ٪) وميشيغان (18.9 ٪).. وشوهدت أدنى المعدلات في ولاية يوتا (8.7 ٪) ، مينيسوتا (9.4 ٪) ، ألاسكا (9.9 ٪) ، كولورادو (10.7 ٪) ومونتانا (10.8 ٪).

كما أشار إلى التباينات العرقية والإثنية الكبيرة،حيث كانت معدلات السمنة بين الشباب السود واللاتيني (22 ٪ و 19 ٪ ، على التوالي) أعلى بشكل حاد من بين البيض والآسيويين (حوالي 12 ٪ و 7 ٪ على التوالي).

وقال بيسر في بيان صحفي لمؤسسة "الشباب السود أكثر عرضة للخطر من أقرانهم البيض والآسيويين":أظهرت النتائج أن دخل الأسرة كان له تأثير كبير. وكان معدل السمنة بين الشباب في الأسر التي يقل دخلها عن خط الفقر الفيدرالي حوالي 22 ٪ ، مقارنة بنحو 9 ٪ في الأسر التي لديها دخل أعلى أربعة أضعاف من خط الفقر.. مضيفا أن "هذه الاختلافات بحسب العرق والجغرافيا لم تحدث عن طريق الصدفة" .

يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه السمنة من مخاطر المشكلات الصحية ، مثل السكر النوع الثاني ، أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان .. كما تظهر الأبحاث أن جهود الوقاية في وقت مبكر من الحياة تقلل من خطر السمنة في وقت لاحق.

 


السمنة

سمنة الاطفال

اضرار السمنة

اعراض السمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة