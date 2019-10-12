سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 03:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 أسباب وراء تراجع التضخم السنوى لأدنى مستوى منذ 80 شهراً.. أبرزها "البطاطس"

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:00 ص
5 أسباب وراء تراجع التضخم السنوى لأدنى مستوى منذ 80 شهراً.. أبرزها "البطاطس" بطاطس
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بانخفاض أكبر من المتوقع، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم السنوى فى الحضر لشهر سبتمبر، وبلغ 4.8% من 7.5% فى أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2012 أى نحو 80% شهراً، وأرجع بنوك استثمار أسباب هذا التراجع إلى 5 أسباب، كما توقعوا تأثيره على أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة.
 
ويرى بنوك استثمار، أسباب تراجع التضخم السنوى فى الحضر إلى أدنى مستوى إلى 5 أسباب وهى:
 
1- أثر الأساسى: حيث يستفيد المعدل السنوى من قاعدة مرتفعة سببها الجنون الذى انتاب أسعار البطاطس، والذى ساد قبل عام فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، مما دفع معدلات التضخم إلى الأعلى إلى 16%، و17.7% على الترتيب.
 
2- ارتفاع قيمة الجنيه منذ مطلع عام 2019، والذى يعزز من تباطؤ التضخم.
 
3- التكيف النسبى للأسواق مع الصدمات المختلقة، حيث يعتقد أن الارتفاع المصاحب لتطبيق سياسات الضبط المالى أثبت أنه كان أقل حدة وأكثر مرونة خلال المرحلة الأخيرة التى تم تطبيقها فى منتصف عام 2019، بشكل لا يقارن بالزيادات السابقة فى العامين السابقين، والتى اتخذت منذ بدء إجراءات الضبط المالى فى نوفمبر 2016.
 
4- الانخفاض الحاد فى تضخم المواد الغذائية لتسجل 0.3% فقط، حيث جاء هذا الانخفاض الكبير على خلفية انخفاض بنسبة 4.4% فى أسعار اللحوم والدواجن، للشهر الثانى على التوالى، علاوة على ذلك، سجلت أسعار الفواكه أيضاً انخفاض فى الأسعار بنسبة 4.4%%.
 
5- تعديل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنة الأساس لسلسة التضخم الحالية لتكون قائمة على مشتقة من بحوث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 وبالاعتماد على سنة الأساس لعام 2018/2019، ووفقاً لسلال مؤشر أسعار المستهلكين الجديدة انخفض وزن سلة الغذاء، والتى تتمتع بأعلى وزن فى سلة أسعار المستهلكين من 40.4% إلى 33.33%.
 
وتوقع بنك الاستثمار برايم، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرار بخفض سعر الفائدة على الودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر المقبل.
 

اخبار الاقتصاد

التضخم السنوى

البطاطس

اسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برايم يتوقع استمرار تراجع معدل التضخم فى سبتمبر للشهر الرابع على التوالى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:04 م

فاروس تتوقع تسجيل معدل التضخم أقل مستوى خلال سبتمبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:28 م

نزوات أردوغان العسكرية تضرب اقتصاد تركيا.. الليرة تسجل أدنى مستوى أمام الدولار بـ5.84 والغلاء ينهش جيوب الأتراك.. والنظام يعرض تقارير وهمية لشعبه بانخفاض التضخم.. وزيادة للرسوم والغرامات 2020 بنسبة 22.55%

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 ص

الصحف المصرية: أردوغان مجرم حرب.. السيسى: العدوان التركى يهدد وحدة سوريا ويتنافى مع الشرعية الدولية.. تراجع معدل التضخم السنوى إلى 4.2%.. مافيا الأدوية الفاسدة تحت حصار الحكومة.. إطلاق بوابة الخريطة الصناعية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة