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4 عاطلين وراء سرقة المواطنين بالإكراه فى البدرشين

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:30 م
4 عاطلين وراء سرقة المواطنين بالإكراه فى البدرشين مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 4 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا، لسرقة المواطنين بالإكراه، عقب سرقتهم سيارة من أحد المواطنين فى البدرشين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لسيارة ملاكى من مواطن بالإكراه.

بإجراء التحريات، تبين أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص، يكونون تشكيلا عصابيا، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، سابق تورطهم فى عدة قضايا سرقة.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وارشدوا عن السيارة المسروقة، كما أرشدوا عن توك توك يستخدمونه فى مطاردة الضحايا وسرقتهم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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