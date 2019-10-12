10استخدامات تشخيصيه للأشعه السينية على الصدر..تعرف عليها

كتبت هند عادل

تشخيص الأمراض هوأول طريق العلاج، فيحتاج المريض لإجراء العديد من التحاليل والأشعة التشخيصية حتى يتمكن الأطباء من معرفة نوع المرض بدقه لوصف العلاج، والأشعة السينية على الصدر هى أحد الطرق التشخيصية لإعطاء صورعن القلب والرئتين والأوعية الدموية والقصبات الهوائية وعظام الصدر والعمود الفقري.

ويمكن أن توضح الأشعة السينية أيضًا السائل في الرئتين أو حولها أو الهواء المحيط بالرئة، وفقا لما ذكره موقع" mayoclinic".

وتستخدم الأشعة السينية على الصدر للكشف عن وجود مشاكل صحية في القلب أو انهيار الرئة أو الالتهاب الرئوي أو كسورًا في الأضلاع أو النفاخ الرئوي أو، تُعتبرالأشعة وسيلة أخرى للتأكد من الدواء الذى يتناوله الريض يعمل بفعالية والاستجابة جيده له . فوائد الاشعه السينية على الصدر: يمكن أن يكشف تصوير الصدر بالأشعة السينية عن العديد من الأشياء في الجسم، وتشمل:

1- يكشف تصوير الصدر بالأشعة السينية عن السرطان، أو العدوى أو الهواء المتجمع في المنطقة حول أحد الرئتين .

2- الآشعة السينية تكشف عن حالات الرئة المزمنة مثل انتفاخ الرئة أو التليف الكيسي.

3- تبين عن التغيرات التغييرات في الرئتين التي تنبثق عن مشكلات القلب.

4- تكشف عن حجم القلب وتخطيطه.

5- الكشف عن عمل الأوعية الدموية مثل لشريان الأبهري والشرايين الرئوية والأوردة

6- الكشف عن العيوب الخلقية بالقلب.

7- ترسبات الكالسيوم في القلب أو الأوعية الدموية.

8- تكشف عن كسور الضلوع الضلع أو العمود الفقري .

9- معرفة كاملة عن التعافى بعد اجرء عمليات جراحية بالصدر أو القلب .

10- الكشف عن جوده عمل منظمات القلب التى يتم زرعها من خلال العمليات الجراحية .