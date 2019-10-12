‏القبض على تاجر مخدرات بحوزته 29 فرش حشيش فى شرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تمكنت مباحث شرم الشيخ من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة "حشيش" قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد بضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمدينة شرم الشيخ، وكانت تعليمات العميد أحمد الحوشى رئيس فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ بإحكام السيطرة واليقظة التامة بالمنطقة السياحية والسكنية والمدينة وضبط الخارجين عن القانون، واشتبه الرائد أحمد مختار وكيل مباحث المصنفات بشرم الشيخ فى المتهم "أيمن.ع" عاطل 23 عاما مقيم أبو صويرة مدينة رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وذلك أثناء مروره على مخرج حى الرويسات متجه إلى المدينة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قام ضابط المباحث أحمد مختار بتفتيش المتهم المذكور وتفتيش السيارة قيادته، والذى يستخدمها فى ترويج المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 29 فرش حشيش تزن 3 كيلو.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه سابق اتهامه فى القضية رقم 5127 لسنة 2017 جنايات السويس "مخدرات" والقضية رقم 1987 لسنة 2019م جنايات قسم أول شرم الشيخ اتجار مخدرات 15 سنة سجن.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بغرض الاتجار والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة لسرعة التنقل والهروب من أعين رجال الشرطة والمباحث، وبالعرض على العقيد أحمد بسيونى رئيس مباحث المصنفات بجنوب سيناء أمر بتحرير محضر رقم 8134 لسنة 2019 جنايات أول شرم الشيخ، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق‏.