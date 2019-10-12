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"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".. حملة توعوية لمنظمة خريجى الأزهر بإندونيسيا

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:35 م
"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".. حملة توعوية لمنظمة خريجى الأزهر بإندونيسيا حملة توعوية لمنظمة خريجي الأزهر بإندونيسيا
كتب لؤى على

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أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا حملة توعوية بعنوان "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، تضمنت عدد من الدروس والمحاضرات بمختلف مساجد إندونيسيا، بدأها الدكتور مخلص حنفى أمين عام فرع المنظمة بإندونيسيا من مسجد الاستقلال بالعاصمة جاكرتا خلال المحاضرة الأسبوعية له بعد صلاة الجمعة مباشرة.

 

وتضمنت المحاضرة تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تؤكد على أن الإسلام دين رحمة للجميع ولم يكن الإسلام يدعو يوما للعنف والإرهاب والتشدد.

 

وأكد على أهمية التعايش السلمى مع أصحاب الديانات الأخرى كما حثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وقامت إدارة المسجد بطباعة ملخص المحاضرة وتوزيعها على المصلين.


اندونيسيا

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الارهاب

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