وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يبدأ زيارة للإمارات والسعودية

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يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم، السبت، زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، السبت، إن هيل سيلتقي خلال جولته كبار المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين، وكذلك رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن المسئول الأمريكي سيؤكد على دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والازدهار، كما سيناقش سبل مواجهة أنشطة النظام الإيراني المستمرة لزعزعة الاستقرار.