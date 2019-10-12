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وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية العلاجية بمنيا القمح

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:23 م
وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية العلاجية بمنيا القمح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية بوحدة طب الأسرة بشبرا السلام التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، والتى تنظمها مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الإدارة الصحية، حيث يتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على المرضى المترددين من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتقديم العلاج اللازم لهم مجاناً فى العديد من التخصصات الطبية منها "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية".

وتابع وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة التليفزيونية، وصرف العلاج اللازم لهم، ووجه وكيل الوزارة بتحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفى منيا القمح، وفى حالة التخصصات النادرة يتم تحويلها لمستشفى الزقازيق العام .

ووجه وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل من الأطباء والصيادلة، وهيئة التمريض، والفنيين وعلى رأسهم الدكتور محمد المراكبى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور خليل الطوخى مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، والدكتور حاتم عرب مدير مستشفى منيا القمح المركزى، والدكتور أحمد الجمال مدير وحدة الفيروسات الكبدية بمنيا القمح، وجميع المشاركين فى القافلة على المجهود المبذول لخدمة المرضى.

 

 

 

 


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قافله طبيه

صحه الشرقيه

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