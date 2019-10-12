وكيل البرلمان: مصر قادرة بالتعاون مع أشقائنا العرب على إعادة الوحدة العربية

قال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، إن مجلس النواب شكل لجنة برئاسته لدراسة بيان الحكومة وتحليله، مشيرا إلى أنه سيضع توصيات مؤتمر اتحاد المعلمين العرب، الذى تستضيفه مصر، ضمن أولويات اللجنة، وذلك لدعم الوحدة العربية، بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصار أكتوبر.

وأضاف الشريف، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب، المنعقد الآن، أن مصر قادرة بالتعاون مع أشقائنا العرب، أن تعيد الوحدة العربية، وبشكل أكثر تماسكا.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين المصريين، رئيس اتحاد المعلمين العرب على دقة المرحلة الحالية في عمر الأمة العربية ، وأنها تتطلب تكاتف الجميع من أجل مواجهة التحديات التي تحيط بالأقطار العربية.

وأضاف: "هذا المستقبل الذى نتطلع إليه بكل عزم وإرادة قوية بأننا قادرون على صنع مستقبل أفضل لبلادننا العربية ومقاومة كل تيارات الهدم الظلامية، وباعتبارنا مسئولون عن تربية الأجيال وتعليمهم ، نحمل على عاتقنا لواء توعيه النشئ والمواطن العربى ، ضد وسائل حروب الجيل الرابع والخامس وأخطرها اطلاق الشائعات والأكاذيب التى تستهدف تقويض استقرار الدول وتفتيت وحدتها .