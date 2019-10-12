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وفد المؤسسة العالمية للإنترنت يصل القاهرة لتقديم العزاء فى طارق كامل

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:28 م
وفد المؤسسة العالمية للإنترنت يصل القاهرة لتقديم العزاء فى طارق كامل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق
كتبت ـ هبة السيد

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يصل القاهرة خلال ساعات وفد رفيع المستوى من المؤسسة العالمية للانترنت و الأسماء الممنوح "الأيكان" لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والنائب الأول لرئيس منظمة الأيكان للعلاقات الدولية والحكومية. 
 
ويصل على رأس الوفد المهندس شيرين شلبي رئيس مجلس إدارة الأيكان  يوران ماربي الرئيس التنفيذي، ويرافقهم تريزا سواينهارت النائب الأول للرئيس للشئون الاستراتيجية و فيني ماركوفسكي نائب الرئيس لشئون المنظمات الدولية. 
 
وكان الدكتور طارق كامل قد وقع عليه الاختيار في عام 2012 ليصبح النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الأيكان) - المؤسسة الدولية المختصة بإدارة الإنترنت على مستوى العالم - ليكون أول شخص من المنطقة العربية وأفريقيا ودول العالم النامي يتولى مثل هذا المنصب منذ إنشاء الأيكان عام 1998. وقد لاقى ذلك الاختيار ترحيباً واسع النطاق من مجتمع الاتصالات والإنترنت العالمي. 
 
ولعب الدكتور طارق كامل من خلال موقعه في الأيكان دوراً كبيراً في تطوير قواعد حوكمة الانترنت على المستوى الدولي وأسهم في تحقيق توافقات هامة بين مصالح مختلف أطراف صناعة التكنولوجيا ومستخدميها عبر العالم حيث قاد اعتباراً من عام 2014 عملية ممتدة ومعقدة من المشاورات والمفاوضات اشتركت فيها منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في جنيف ذات الصلة بالاتصالات والتكنولوجيا مع ممثلي الحكومات والشركات الدولية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإنترنت ، وحرص على أن يوفر لمصر مقعداً على المائدة الدولية في كل ذلك، واستطاع بثقله ومكانته ايجاد مساحة توافق جديدة حول مستقبل الانترنت حفظ حقوق الدول ومختلف الأطراف المعنية بالشبكة من الشركات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية وكذلك المنظمات الدولية .
 
 

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