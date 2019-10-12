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وزير الصناعة يبحث مع وفد حكومى سويسرى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:16 م
وزير الصناعة يبحث مع وفد حكومى سويسرى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب إسلام سعيد

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أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سويسرا، خاصة وأن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتاريخية تمتد لأكثر من 40 سنة وهو ما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة لوزير الصناعة مع السفير ريمون فورير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

 

وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية ضخمة أمام رؤوس الأموال السويسرية خاصة فى المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، كما أن هناك إمكانية للاستفادة من الخبرات الصناعية السويسرية المتطورة فى عدد من الصناعات ونقلها للصناعة المصرية خاصة وأن عدد كبير من المنتجات السويسرية يلقى رواجا وقبولا كبيرا بالسوق المصرى والأسواق الإقليمية.

 

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا ودول القارة الأفريقية خاصة وأن العام الجارى هو عام ترأس مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى انه تم وضع خطة مستدامة للتنمية الاقتصادية الأفريقية ترتكز على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإقامة صناعات أفريقية حقيقية للاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.

 

وأشار إلى أن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الأفريقى فى مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، لافتًا إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص السويسرى لضخ المزيد من الاستثمارات السويسرية بالسوق المصرى بصفة خاصة والسوق الأفريقى بصفة عامة.


سويسرا

مصر

الصناعة والتجارة

استثمارات سويسرا بمصر

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