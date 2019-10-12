سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 02:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة يبحث مع وفد "تويوتا" خطة الشركة للتوسع فى السوق المصرى

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:59 م
وزير الصناعة يبحث مع وفد "تويوتا" خطة الشركة للتوسع فى السوق المصرى المهندس أحمد طه مساعد أول الوزير لشئون الصناعة
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار متابعة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس شركة تويوتا اليابانية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين والتى عقدت شهر يونيو الماضى بمدينة أوساكا اليابانية، عقد وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة تويوتا برئاسة توشيميتسو إيامى، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا، والذى يزور القاهرة حاليًا، حيث تناول اللقاء بحث خطة الشركة للتوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد أول الوزير لشئون الصناعة.

 

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض رغبة الشركة للمشاركة فى المشروع الذى تتبناه مصر حاليًا والخاص بتحويل مركبات النقل الجماعى (ميكروباص ومينى باص) للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والديزل، خاصةً وأن مصر حاليًا تتمتع بموارد إنتاجية كبيرة للغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة لتقديم مساهمة مميزة فى هذا المشروع الضخم استنادًا للخبرة الطويلة والرواج الذى تتمتع به شركة تويوتا فى مصر فى مجال صناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.

 

وأوضح أن اللقاء تناول أيضًا خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى سواءً من خلال التجميع أو إنتاج السيارات، والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لتصبح محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق قارة أفريقيا والشرق الأوسط خاصة فى مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

 

وأضاف الوزير أن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين فى كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التى تعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد المصرى على حدٍ سواء، لافتًا إلى حرص الحكومة على تقديم حوافز استثمارية متميزة للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصري.

 

ومن جانبه أشاد توشيميتسو إيامى، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا بالدعم غير المسبوق من قبل الحكومة المصرية والرئيس السيسى الأمر الذى ساهم فى تسهيل أعمال الشركة فى مصر، لاسيما أن تويوتا تعمل فى مصر منذ عام 1925، لافتًا إلى أن مصر تمثل للشركة بوابة الدخول إلى قارة لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصةً فى ظل البيئة الإيجابية لإدارة الأعمال التى تمتلكها مصر حاليًا.


أسعار السيارات

الصناعة المصرية

تيوتا

صناعة السيارات

السيارات في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة