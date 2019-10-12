وزير الصناعة يبحث مع وفد "تويوتا" خطة الشركة للتوسع فى السوق المصرى

كتب – إسلام سعيد

فى إطار متابعة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس شركة تويوتا اليابانية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين والتى عقدت شهر يونيو الماضى بمدينة أوساكا اليابانية، عقد وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة تويوتا برئاسة توشيميتسو إيامى، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا، والذى يزور القاهرة حاليًا، حيث تناول اللقاء بحث خطة الشركة للتوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد أول الوزير لشئون الصناعة.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض رغبة الشركة للمشاركة فى المشروع الذى تتبناه مصر حاليًا والخاص بتحويل مركبات النقل الجماعى (ميكروباص ومينى باص) للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والديزل، خاصةً وأن مصر حاليًا تتمتع بموارد إنتاجية كبيرة للغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة لتقديم مساهمة مميزة فى هذا المشروع الضخم استنادًا للخبرة الطويلة والرواج الذى تتمتع به شركة تويوتا فى مصر فى مجال صناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضًا خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى سواءً من خلال التجميع أو إنتاج السيارات، والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لتصبح محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق قارة أفريقيا والشرق الأوسط خاصة فى مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين فى كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التى تعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد المصرى على حدٍ سواء، لافتًا إلى حرص الحكومة على تقديم حوافز استثمارية متميزة للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصري.

ومن جانبه أشاد توشيميتسو إيامى، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا بالدعم غير المسبوق من قبل الحكومة المصرية والرئيس السيسى الأمر الذى ساهم فى تسهيل أعمال الشركة فى مصر، لاسيما أن تويوتا تعمل فى مصر منذ عام 1925، لافتًا إلى أن مصر تمثل للشركة بوابة الدخول إلى قارة لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصةً فى ظل البيئة الإيجابية لإدارة الأعمال التى تمتلكها مصر حاليًا.