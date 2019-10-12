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وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:23 م
وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية
كتب أحمد حسن

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عقب تفقده لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، انتقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه لتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك". 
 
وأكد الوزير، فى بيان له، أن هناك التزاما أمام القيادة السياسية بالانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى المواعيد المحددة، مطالبا بزراعة نخل مثمر، وأشجار مثمرة بالمشروع. 
 
وأضاف وزير الإسكان، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
 
 
وأشار الوزير إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول"CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم).
 
القطاع الثانى"CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً.
 
 
أما القطاع الثالث"CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.
 
 

وزاره الاسكان

العاصمه الادارية الجديده

الحدائق المركزيه

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