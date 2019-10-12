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وزيرة الصحة البحرينية تفتتح فعاليات اليوم الصحى النسائى الثالث

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:33 م
وزيرة الصحة البحرينية تفتتح فعاليات اليوم الصحى النسائى الثالث وزيرة الصحة البحرينية تفتتح فعاليات اليوم الصحى النسائى الثالث
وكالات

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افتتحت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة البحرينية، اليوم، فعاليات اليوم الصحى النسائى الثالث والذى ينظمه نادى الاتفاق الثقافى والرياضى فى منطقة الدراز للعام الثالث وذلك تحت شعار "حاربى الاكتئاب وإنطلقى" حيث يأتى تنظيم هذه الفعالية في إطار الاهتمام بدعم وتعزيز الانشطة الصحية الخاصة بالمرأة في المجتمع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، بهذه المناسبة ألقت  وزيرة الصحة كلمة أشارت فيها الى "أن عقد هذه الفعالية يجسد مدى إهتمام نادي الاتفاق وإلتزامه بدوره ومسؤوليته تجاه المجتمع ، مؤكدة بأن وزارة الصحة تدعم وتشجع الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات وذلك ايمانا بأثر وأهمية هذه الانشطة في تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بصحة المرأة".

واكدت الوزيرة، على الالتزام التام من قبل وزارة الصحة بتوجيهات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، في توفير مختلف الخدمات الصحية والعلاجية الخاصة بالمرأة، مشيرة في هذا الجانب إلى الخدمات الوقائية المتعلقة برعاية الامومة والطفولة والتي تقدمها الوزارة وتشمل توفير الرعاية منذ فترة الحمل الى ما بعد الولادة ومن خلال توفير خدمات المتابعة والفحص الدوري للأطفال وتقديم التطعيمات اللازمة والفحص قبل الزواج وبرامج العناية بصحة المرأة والكشف المبكر عن الامراض المزمنة التي تصاب بها المرأة مثل سرطان الثدي، فضلا عن الدور الكبير الذي يبذله قسم امراض النساء والولادة في مجمع السلمانية الطبي والخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمترددات على المجمع، وفي ختام كلمتها أعربت سعادة وزيرة الصحة عن عميق شكرها وتقديرها للنادي للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث.


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