سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا لبحث العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:43 ص
وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا لبحث العدوان التركى على سوريا الجامعة العربية - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وذلك قبيل اجتماعهم الرسمى بخصوص العدوان التركى على الأراضى السورية.

ودعت مصر لهذا الاجتماع بتأييد عدد من الدول العربية، لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية واتخاذ موقف عربى موحد تجاه تلك التدخلات السافرة والعدائية من قبل تركيا على الأراضى السورية

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وغالبية الدول الأوروبية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أدانت فى وقت سابق،  العدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة.

كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة، والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية"، لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

مصر

سوريا

العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمرو أديب يطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية.. ويؤكد:ما يحدث فى سوريا مصيبة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:30 م

شكرى يبحث مع نظيره البحرينى التطورات الخاصة بالعدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:41 ص

وزير الخارجية يبحث مع وفد سوريا الديمقراطية العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:25 ص

شكرى يبحث مع نظيره الأردنى تطورات العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:09 ص

التطاول على مصر يكشف أطماع الرئيس التركى.. "العربدة الأردوغانية" تمتد شرقا وغربا.. يعتدى على سوريا ويسعى لتحرير 12 ألف داعشى فى سجون الأكراد ويبتز الاتحاد الأوروبى ويتغاضى عن معاناة شعبه اقتصاديا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة