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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن تطهير منطقة بإقليم قندوز من متمردى طالبان

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:27 م
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن تطهير منطقة بإقليم قندوز من متمردى طالبان عناصر طالبان
كابول /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، تطهير منطقة "دشت آرتشى" بإقليم قندوز شمالى البلاد من متمردى حركة طالبان.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية تمكنت خلال عملية مشتركة شنتها ليل أمس فى حوالى الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلى، من تدمير معاقل للعدو وتكبيده خسائر فادحة.

ووفقا للبيان، فإنه يجرى حاليا تنفيذ عمليات تطهير فى عدة مناطق أخرى تخضع لسيطرة طالبان.

وأشارت الدفاع الأفغانية إلى أنه خلال الستة أشهر الماضية تم تطهير 12 منطقة بالكامل فى أقاليم "غزنى، بدخشان، قندوز، تخار، فارياب" من حركة طالبان.

 

 

 


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