سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 08:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 ص
وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80% وزارة الاتصالات - صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية باسيوط و المقدرة بالمتر المربع لجهات غير حكومية وصلت إلى 80%، فيما وشلت نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الي 68%.
 
واضاف المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى تركيز الوزارة على تحويل حزء منها الي مراكز اتصال في المقام الأول، و تسخير تلك المناطق لخلق فرص عمل مشيرا الي تطوير كبير في المنطقة التكنولوجية ببني سويف أيضا. 
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، 4 مناطق تكنولوجية خلال الثلاث أعوام الماضية، وهم برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف.
 
ويأتى إطلاق شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
 
 
 

وزارة الاتصالات

المنطقة التكنولوجية

أسيوط

بني سويف

برج العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020

إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020

المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة

المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة