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هدم منزل لإقامته بدون تراخيص فى المحلة

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:38 م
هدم منزل لإقامته بدون تراخيص فى المحلة هدم منزل
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة اللواء خالد فوزى رئيس الحى، من هدم منزل فى المهد تحت الإنشاء، بعد قيام مواطن بالبناء المخالف على قطعة أرض ملكه دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحى للبناء.

 

كانت غرفة عمليات الحى قد تلقت شكوى بقيام مواطن بالبناء المخالف على قطعة أرض ملكه بمنطقة منشية محى سعد، انتقل رئيس الحى ولمياء خليفة نائب رئيس الحى والمهندس كمال عقل مسؤول التنظيم بالحى وقوة من شرطة النجدة لمكان البلاغ.

 

وتبين قيام مواطن بالبناء على قطعة أرض ملكه بدون تراخيص، وتم إزالة المبنى حتى سطح الأرض ومصادرة مواد البناء وصرف العمال من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الأرض.


محافظة الغربية

المحله

حى ثان المحله

منزل مخالف بدون تراخيص

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