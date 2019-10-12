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هأارتس: نتنياهو سيفشل فى تشكيل الحكومة وإسنادها لـ"جانتس"

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:25 م
هأارتس: نتنياهو سيفشل فى تشكيل الحكومة وإسنادها لـ"جانتس" نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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نقلت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليسارية عن مصادر سياسية، ترجيحها فشل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى مهمة تشكيل الحكومة ضمن المهلة التى منحها إياه الرئيس الإسرائيلى رؤفين ريفلين.

 

وبينت المصادر أن نتنياهو سيضطر لإعادة مهمة تشكيل الحكومة لـ"ريفلين" بعد 12 يومًا وهو موعد انتهاء المهلة الأولى لتشكيلها ومدتها 28 يومًا والتى بدأت بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى 17 سبتمبر المنصرم.

 

وتوقعت المصادر رفض ريفلين منح نتنياهو مهلة جديدة لتشكيل الحكومة وبالتالى تكليف زعيم تحالف "أبيض – أزرق" –بينى جانتس بهذه المهمة.

 

وعن خيارات جانتس لتشكيل الحكومة حال تكليفه بعد 12يومًا، فقد ذكرت القناة "12" العبرية أنه سيكون بإمكانه تشكيل حكومة ضيقة مكونة من تحالفه، وحزب العمل، وحزب المعسكر الديمقراطى "ميرتس".


بنيامين نتنياهو

بانى جانتس

اسرائيل

تل ابيب

الليكود

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