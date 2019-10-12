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ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:03 م
ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد دار القضاء العالى - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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مع بداية العام القضائى الجديد والذى كان مطلع الشهر الجارى ، بدأ العمل بالتوزيع الجديد للدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة برئاسة المستشا بدرى عبد الفتاح عليه ، حيث تم توزيع الدوائر وتوزيع العمل عليها، ووفقا للخريطة الجديدة للعام القضائى 2019 – 2020، فإن توزيع الدوائر جاء كالتالى:

- الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى

- دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى

- دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى

- دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى

- دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى

- الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى

- دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى

- دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى

- الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية

- دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية

- دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية

- الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية

- دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية

- الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان

- دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان

- دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان

- دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان

- دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان

- دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر

- دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر

- دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر

- دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس

- دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر

- دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى

- الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس

- الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية

- الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها محكمة عابدين

- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر

- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم

- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5)

- الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع

- دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى


محكمة استئناف القاهرة

العام القضائى الجديد

توزيع الدوائر للعام الجديد

الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف

اليوم السابع بلس

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