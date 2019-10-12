ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

مع بداية العام القضائى الجديد والذى كان مطلع الشهر الجارى ، بدأ العمل بالتوزيع الجديد للدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة برئاسة المستشا بدرى عبد الفتاح عليه ، حيث تم توزيع الدوائر وتوزيع العمل عليها، ووفقا للخريطة الجديدة للعام القضائى 2019 – 2020، فإن توزيع الدوائر جاء كالتالى:
- الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى
- دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى
- دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى
- دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى
- دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى
- الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى
- دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى
- دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى
- الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية
- دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية
- دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية
- الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية
- دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية
- الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان
- دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان
- دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان
- دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان
- دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان
- دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر
- دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر
- دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر
- دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس
- دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر
- دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى
- الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس
- الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية
- الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها محكمة عابدين
- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر
- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم
- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5)
- الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع
- دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى
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