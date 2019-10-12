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نقيب معلمى سوريا: العدوان التركى على أراضينا يكشف نوايا أردوغان الاستعمارية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 م
نقيب معلمى سوريا: العدوان التركى على أراضينا يكشف نوايا أردوغان الاستعمارية وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا
كتبت آية دعبس

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أكد وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا فى كلمته بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذى تستضيفه نقابة المعلمين المصرية ، أن العدوان التركى على شمال سوريا بريفى الحسكة والرقة أدى لاستشهاد عدد كبير من المواطنيين السوريين، وجرح المئات ويأتى ضمن  سلسلة من حلقات التآمر على الشعب السورى ، ويفضح حقيقة عدائهم لسوريا ويعرى أهدافهم الاستعمارية ومؤامرتهم الدموية ونواياهم العدوانية تحت زرائع وحجج واهيه.

وأوضح نقيب معلمى سوريا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يكشف مجددا نواياه الاستعمارية العثمانية واطماعه فى احتلال أجزاء من الأراضى السورية ضمن مخطط تركيا الاستعمارى.

وأضاف وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا أن هذا العدوان لن يزيدنا كسوريين إلا صلابة وتصميما على دحر الإرهاب وداعميه حتى يتحقق النصر لنا .

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المعلمين العرب المنعقد بالقاهرة وتستضيفه نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

ومن المقرر أن يناقش ممثلى الاتحاد على مدار 3 أيام بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة لسهولة تنقل الطلاب بين الدول العربية بغرض التعليم وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.


اتحاد المعلمين العرب

نقيب معلمى سوريا

سوريا

العدوان التركي

تركيا

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