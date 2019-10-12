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نشر تشكيل دوائر طلبات رجال القضاء للعام القضائى الجديد

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:09 م
نشر تشكيل دوائر طلبات رجال القضاء للعام القضائى الجديد دار القضاء - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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3 دوائر تم تشكيلها فى العام القضائى الجديد لطلبات رجال القضاء، والتى تنعقد بمقر دار القضاء العالى، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح على توزيع العمل وتحديد الدوائر للعام القضائى 2019 – 2020

 

وجاء تشكيل الدوائر الثلاثة كالتالى:

الدائرة الأولى ( د/ 1 ) تتشكل من المستشارين، محمد صلاح الدين محمد رزقانة، وهشام السيد عبد المجيد المرسى، وخالد مرعى برعى رشوان، وخالد محمود عبد الباقى خالد، ومحمد محمد عبد الكريم محمد، ومحمد أحمد محمد حسن نصر، وتنعقد فى الأسبوع الثالث من الشهر بقاعة المستشار عادل يونس.

 

الدائرة الثانية ( د/ 2) وتتشكل من المستشارين محمد إبراهيم على شقير، ود.خيرى أحمد عبد المجيد الكباش، وزكريا محمود عبد الحميد، ونعمان إسحق سلامة بخيت، وأمجد مصطفى عبد العزيز طه، وهشام حسين حمدى محمد، وتنعقد فى الأسبوع الرابع من الشهر، بقاعة المستشار عادل يونس.

 

الدائرة الثالثة ( د/2 ) وتتشكل من المستشارين محمد سيد محمود كمال الدين، محسن محمد الباز المتيم، فرج على السيد حمودة ومدحت السيد محمد العيشى، وهشام عبد العزيز فهمى أحمد، وعادل محمد أحمد الرجداوى، وتنعقد فى الأسبوع الثانى من الشهر، بقاعة المستشار عادل يونس.


محكمة استئناف القاهرة

العام القضائى الجديد

المستشار بدرى عبد الفتاح

توزيع العمل للعام القضائى الجديد

دوائر طلبات رجال القضاء

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