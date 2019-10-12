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نجيب ساويرس يلقن كتائب الإخوان درسا قاسيا: "عملاء لأمراء الإرهاب"

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:34 م
نجيب ساويرس يلقن كتائب الإخوان درسا قاسيا: "عملاء لأمراء الإرهاب" المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد عبد العظيم

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لقن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عملاء جماعة الإخوان الإرهابية درسا قاسيا، مؤكدا أنهم عملاء وخونة لأمراء الإرهاب.

وطالب ساويرس عبر صفحته على "تويتر"، بطرد السفير التركى من مصر على خلفية العدوان التركى على سوريا وفى إطار رفضه لاحتلال سوريا من قبل تركيا.

وبعدها غرد ساويرس مرة أخرى، ليكشف أنه لم يكن يعلم بوجود سفير تركى بل قائم بأعمال، معلنا اعتذاره ومطالبا بطرد القائم بالأعمال فى إطار رسالة للإمبراطور العثمانى والوقوف مع سوريا الشقيقة والأكراد الذين حاربوا داعش وخذلهم ترامب.

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حاول عملاء الإخوان التشويش على ما ذكره ساويرس، لكنه استطاع الرد على أحدهم قائلا: "خليك مع أمراء الإرهاب فى قطر.. وقادة الإرهاب المقيمين عندكم وتابعهم اردوغان.. ولا تحشر نفسك لا فى الكلام ولا السياسة والعبط!".

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وكذلك رد نجيب ساويرس على الاخوانى أحمد منصور قائلا: "مش ناقص إلا واحد اخوانى خاين لبلده زيك يكلم عليه.. فوق لنفسك أنت وقناتك العميلة.. وخليك مع اللى مشغلينك عملاء الإرهاب.. أما الدرس فشوف ردى لو راجل وأنت تعرف مين اللى لقن مين الدرس.. يا فالح!".

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اكاذيب الاخوان

تركيا

العدوان التركى

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