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نائب وزير الخارجية الكويتى: العملية العسكرية التركية فى سوريا تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:39 م
نائب وزير الخارجية الكويتى: العملية العسكرية التركية فى سوريا تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن العملية العسكرية التركية في سوريا من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الجارالله - ردا على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت في تصريحات للصحفيين، على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الاسبانية لدى الكويت، بمناسبة العيد الوطني - على أن العمليات العسكرية التركية في سوريا، ستعقد الموقف، وتزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وستقوض فرص الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية الطاحنة.

يشار إلى أن الجامعة العربية، قد طالبت - في بيان اليوم، السبت، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والتي دعت إليه مصر، لبحث الاعتداء التركي على سوريا - بوقف العدوان التركي على شمال سوريا، مؤكدة وحدة أراضي سوريا، ومحملة تركيا مسؤولية تداعيات عدوانها، ومسؤوليتها عن تفشي الإرهاب بعد ذلك العدوان.

وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدد من الدول الخليجية، قال الجارالله "إن روسيا تتمتع بعلاقات متميزة مع دول الخليج، وننظر بتفاؤل وارتياح لتلك الزيارة، ونعتقد أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الخليجية الروسية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها المنطقة حاليا".


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