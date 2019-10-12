موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها البيان الختامى لاجتماع وزراء الخارجية العرب، حول العدوان التركى على سوريا، وانخفاض أسعار الذهب، وآخر تطورات تعيين دفعة جديدة من المعلمين.

أكد مجلس الجامعة العربية فى بيانه الختامى لأعمال اجتماعه الطارئ اليوم بشأن التدخل العسكرى التركى فى سوريا، على قراراته على مستوى القمة حول تطورات الأزمة السورية وآخرها قرار قمة تونس رقم 758 د.ع (30) بتاريخ 31/3/2019.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد خلال كلمته بالاجتماع على ما يمثله عدوان النظام التركي على سوريا من خرق جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254، ومن ثم التأكيد على حق جميع السوريين في مقاومة ذلك العدوان، إعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

فيما يعد إثباتا رسميا لدورها في تعقيد كل المشاكل العربية، والوجود داخل الجامعة العربية لمكافحة حل مشاكل الشعوب، أعلن وزير الخارجية العراقى، أن قطر والصومال تتحفظان على البيان الختامى لوزراء الخارجية العرب، بشأن أزمة العدوان التركي على سوريا.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاقدات التى تتم فى الوزارة من أجل سد العجز فى المدارس والوزارة لم تعلن عن مسابقة للتعيينات.

استعرض التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب والمعروض حاليًا أمام لجنة خاصة مُشكلها برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، الجهود المبذولة لضبط السوق واستقرار الأسعار من خلال التعامل الفوى والحاسم، وذلك من خلال مقارنة للأسعار فى سبتمبر 2019، وسبتمبر 2018.

كشف التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكلها برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، عن أنه اعتباراً من 15 أكتوبر سيتاح 25 خدمة تأمينية مميكنة ضمن إجراءات تطوير وميكنة الخدمات للتيسير على أصحاب المعاشات.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة" ، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها العسكرى على شمال سوريا، حسبما بثته فضائية إكسترا نيوز.

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تقرير سنوي يقيم الوضع التنافسي للدول لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادي، ويجمع المنتدى أبرز القادة والخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بشأن القضايا الإقليمية والعالمية. ووفقاً للتقرير فقد احتلت مصر المركز 93 عام 2019، مقارنة بالمركز 94 عام 2018، والمركز 100 عام 2017، والمركز 115 عام 2016، والمركز 116 عام 2015, والمركز 119 عام 2014, والمركز 118 عام 2013, والمركز 107 عام 2012, والمركز 94 عام 2011.

تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات المرتقبة برئاسة الدكتور على عبد العال.

لقى 3 ركاب مصرعهم، بينما أصيب 22 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلامياً "بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

أعلن مسئولون قبارصة، اليوم، السبت، إجراء مناورات بحرية مشتركة بين فرنسا وقبرص ، قبالة السواحل القبرصية من أجل تمكين قبرص تحقيق مهمتها كدولة ذات سيادة.

نقل موقع "نيويورك ديلى نيوز" عن مسئولين أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 فى إطلاق نار كثيف فى ناد اجتماعى، صباح يوم السبت في بروكلين فى نيويورك.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم إصدار أوامر إجلاء لأكثر من 600 ألف شخص فى اليابان، حيث بدأ إعصار هاجيبس فى طوكيو، وتسبب بالفعل فى حدوث الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائى وتعطيل السفر على نطاق واسع.

يصل قطار الانتخابات التونسية غدا آخر محطاته بإجراء التصويت بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التى كانت قد انطلقت خارج تونس أمس وسط مشاركة متوسطة لأبناء الجاليات التونسية فى 45 دولة بخمس قارات ، يتزامن ذلك مع دخول تونس فترة الصمت الانتخابى اليوم استعدادا لآخر أيام جولة الحسم بالخارج والداخل.

هبط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 12-10-2019 في مصر ، لأدنى مستوى له في أكثر من شهر، مسجلا 675 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا في سوق الصاغة بمصر.

بدأت الأعمال التنفيذية فى السعودية، بناء أعلى مصلى معلق فى العالم، بمكة المكرمة، غرب السعودية، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، فيديو عبر صفحته الرسمية على تويتر، من جلسة التصوير التى جمعته مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

حذر نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قطر من استخدام لاعبيه فى التسويق السياسى لتميم بن حمد، وذلك على هامش مشاركة "الريدز" فى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر ديسمبر المقبل.