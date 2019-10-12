موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها صدور حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" فويما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

قال موقع فالور اكتويل الفرنسى، إن الإرهابية حنان أبو الهنا التى قتلت خلال مطاردة شرطية لاعتقالها هى وزوجها الإرهابى ميكائيل تشيولو، فى مارس الماضى بعد شنهما هجوما إرهابيا فى سجن بمنطقة أورن الواقعة شمال غرب فرنسا، كانت على صلة بمؤسسة قطر الخيرية وتعمل لحسابها، وفقًا للتحقيقات الأخيرة للسلطات الفرنسية.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على التقدم الملحوظ، الذى حققته مصر فى العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، وهو تقرير سنوى يقيم الوضع التنافسى للدول لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادى، ويجمع المنتدى أبرز القادة والخبراء فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.

لقن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عملاء جماعة الإخوان الإرهابية درسا قاسيا، مؤكدا أنهم عملاء وخونة لأمراء الإرهاب.

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، بالإعدام شنقا، وإلزامهم بالمصروفات.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن العدوان التركى على شمال سوريا، دخل يومه الرابع، واصفة إياه بأنه الأكثر دموية حتى الآن.

عقد كل من، وزير الإسكان، ووزير الكهرباء، اجتماعاً بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان.

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن 100 يوم مرت على انطلاق تجربة التأمين الجديدة حيث وصل عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 514090 مواطن من أبناء محافظة بورسعيد وتم فتح 158140 ملف عائلى الكترونى من خلال 26 وحدة ومركز صحة أسرة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

قال ريمون فرير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، عن مستقبل العلاقات المصرية السويسرية فى مجال التنمية ، إن مجرد الاحتفال بمرور 40 عاما على التعاون بين البلدين يدلل على عمق وأهمية تلك العلاقات التى نمت وتوسعت على مدار هذه الأعوام، فلدينا تعاون تنموى ناجح مع مصر .

يفتتح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بعد غد الإثنين المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، الذى تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أحدث النظم التقنية والفنية؛ بما يُسهم فى نجاح إدارة النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل الذى يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويُؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل ما تُوليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحي؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

فى الوقت الذى أعلن فيه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق فى شرق الفرات بالأراضى السورية، كان العديد من المواطنين الأتراك ممن تأثروا بالانهيار الاقتصادى نتيجة السياسات الفاشلة لحزب العدالة والتنمية، يبحثون عن قوت يومهم من صناديق القمامة وأمام المحلات التى تلقى بالخضروات والفاكهة العفنة.

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة بـ"الهجوم على فندق الأهرامات".

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وذلك قبيل اجتماعهم الرسمى بخصوص العدوان التركى على الأراضى السورية.