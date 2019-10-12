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منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:00 ص
منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الكشف فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن المنظومة الشاملة الجديدة يتم بالحجز المسبق سواء من خلال التليفون أو الحضور للوحدة الصحية والتسجيل لدى موظف الاستقبال.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن كل منتفع عند التسجيل يحصل على الرقم التعريفى الخاص به، وهو ذات الرقم الذى يستطيع الحجز به للكشف والعلاج داخل المنظومة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى، أنه لابد من التسجيل فى المنظومة وفتح الملف الطبى حتى يحصل على الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل انطلقت فى محافظة بورسعيد يوليو الماضى.


التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

الحجز الالكترونى

الحجز المسبق

اليوم السابع بلس

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