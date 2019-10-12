مفوضية اللاجئين تقوم بعملية الإجلاء الثانية للاجئين من ليبيا إلى رواندا

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قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين اندريه ماهيسيتش، اليوم، السبت، إن المفوضية قامت بعملية الإجلاء الثانية لـ123 لاجئا من ليبيا إلى رواندا، مضيفا أن المنظمة تقدم لهم المساعدات المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والسكن.

وأوضح المتحدث أن معظم هؤلاء اللاجئين من إريتريا إضافة إلى أعداد أقل من الصومال وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن السلطات في رواندا منحتهم وضع طالب اللجوء حتى يتم تقييم حالاتهم والبحث عن حلول أخرى بما في ذلك إعادة التوطين والعودة الطوعية إلى بلدان اللجوء السابقة والعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو الاندماج مع المجتمعات الرواندية المحلية.

وأضاف أن ما يقرب من نصف المجموعة هم دون سن الثامنة عشرة والغالبية العظمى منهم كانوا قد انفصلوا عن والديهم، لافتا إلى أن المفوضية كانت قد أجلتهم من مرفق للتجمع والمغادرة في ليبيا.

ونوه المتحدث إلى أن المفوضية ساعدت خلال العام الجاري 1663 لاجئا على الخروج من ليبيا، مؤكدا على أن هناك حاجة إلى مزيد من الأماكن وعمليات أسرع وأكثر مرونة لنقل المزيد من اللاجئين بعيدا عن الخطر.