سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 08:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضية اللاجئين تقوم بعملية الإجلاء الثانية للاجئين من ليبيا إلى رواندا

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:44 م
مفوضية اللاجئين تقوم بعملية الإجلاء الثانية للاجئين من ليبيا إلى رواندا المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين اندريه ماهيسيتش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين اندريه ماهيسيتش، اليوم، السبت، إن المفوضية قامت بعملية الإجلاء الثانية لـ123 لاجئا من ليبيا إلى رواندا، مضيفا أن المنظمة تقدم لهم المساعدات المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والسكن.

وأوضح المتحدث أن معظم هؤلاء اللاجئين من إريتريا إضافة إلى أعداد أقل من الصومال وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن السلطات في رواندا منحتهم وضع طالب اللجوء حتى يتم تقييم حالاتهم والبحث عن حلول أخرى بما في ذلك إعادة التوطين والعودة الطوعية إلى بلدان اللجوء السابقة والعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو الاندماج مع المجتمعات الرواندية المحلية.

وأضاف أن ما يقرب من نصف المجموعة هم دون سن الثامنة عشرة والغالبية العظمى منهم كانوا قد انفصلوا عن والديهم، لافتا إلى أن المفوضية كانت قد أجلتهم من مرفق للتجمع والمغادرة في ليبيا.

ونوه المتحدث إلى أن المفوضية ساعدت خلال العام الجاري 1663 لاجئا على الخروج من ليبيا، مؤكدا على أن هناك حاجة إلى مزيد من الأماكن وعمليات أسرع وأكثر مرونة لنقل المزيد من اللاجئين بعيدا عن الخطر.


مفوضيه اللاجئين

روندا

اندريه ماهيسيتش

اريتيريا

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة