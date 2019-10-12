مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى توجه باستعداد المحطات لموسم الأمطار والسيول

كلف المهندس محمد عيد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى، بالتأكد من جاهزية المحطات والاستعداد لموسم الأمطار والسيول والمرور بشكل دائم على كافة المحطات حتى فى العطلات.

وتلقى عبد العاطى، تقريرا الإدارة العامة لمحطات شرق شمال سيناء بأنه تم عمل صيانة شاملة لكباسات جهاز ملء مشاحم الوحدات و كذلك تم استبدال برميل الشحم ، بمعرفة طاقم الصيانة بالمحطة ومهندس المحطة ومحطتى السلام 5 و 6 متوقفتين والمناسيب مستقرة بطرد المحطتين .

وأوضح المهندس حمدى قطامش مدير محطة صرف بالوظة على بأنه تم المرور على محطات الادارة العامة لمحطات غرب شمال سيناء لمتابعه الحالة الفنية والأمنية وأن الوضع مستقر .

يذكر أنه يتم التجهيز لإنشاء محطة إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنية، لتنضم إلى منظومة المحطات التى تعد صمام أمان لشبكتى الترع والمصارف واحد اهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.