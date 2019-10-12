مصرع 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى 3 ركاب مصرعهم، بينما أصيب 22 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال الغزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد غزالى محمد غزالى مأمور مركز شرطة أبو صوير بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الاسماعيلية الزقازيق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم زوزو قدرى 65 عاما ومحمد عبدالرحمن 35 عاما وسموحة قلينى 6 اعوام وإصابة 22 اخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور.

وتم نقل المتوفين إلى مستشفى القصاصين وتم نقل 14 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس و8 مصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.