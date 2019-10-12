مصرع 2 وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق سريع ببورسعيد، منذ قليل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى ببورسعيد.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد مصطفى حسان 46 سنة، ومصطفى السيد عبدالرازق 65 سنة، بينما أصيب كل من: محمود نادى السيد 22 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وهناء محمد عبده 55 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وعبد الرحمن عبد الغنى 40 سنة كسر بعظام الحوض.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.