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مسئول سويسرى لليوم السابع: لدينا تعاون تنموى ناجح مع مصر

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:02 م
مسئول سويسرى لليوم السابع: لدينا تعاون تنموى ناجح مع مصر مع ريمون فرير
إيمان حنا

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قال ريمون فرير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، عن مستقبل العلاقات المصرية السويسرية فى مجال التنمية ، إن مجرد الاحتفال بمرور 40 عاما على التعاون بين البلدين يدلل على عمق وأهمية تلك العلاقات التى نمت وتوسعت على مدار هذه الأعوام، فلدينا تعاون تنموى ناجح مع مصر .

وأضاف ريمون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سويسرا أجرت تعديلات على برامجها وفقا للاحتياجات التى يطلعنا عليها المسئولون المصريون وشركاؤنا بالدولة المصرية بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات مصر، فنحن حريصون على التواصل الدائم مع مصر ليكون لمساهماتنا أثر واضح وفارق على الواقع، موضحا أن المساهمات السويسرية مادية وفنية أيضا من خلال تقديم المشورات الفنية للمسئولين بالقطاعات المختلفة للعمل على تطويرها وهذا ما حرصنا عليه طوال 40 عاما. 

 

وأضاف ريمون: "سعداء لوصولنا لمثل هذا المستوى من العلاقات الناضجة مع مصر، ولدينا فريق عمل فى مصرر وآخر فى سويسرا مما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة ، وأكد "نحن على تواصل وثيق مع المسئولين المصريين للوصول لأفضل المشروعات ولتحقيق نتائج ملموسة  على أرض الواقع".

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وكانت سفارة سويسرا لدى القاهرة قد احتفلت بمرور 40 عاما على التعاون التنموى مع مصر بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطنى السويسرى

 

جدير بالذكر أن سويسرا استثمرت 700مليون فرنك فى أكثر من 200 مشروع لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص وتمكين المجتمع المدنى خلال أربعين عاما ، وتشمل أبرز نجاحات برنامج التنمية السويسرى فى مصر تقديم خدمات أشعة موثوقة اسفاد منها 1.8مليون مريض، كما تشمل مجالات تركيز أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية فى مصر خلال الفترة من 2017 حتى 2020 تمويل البنية التحتية ودعم التجارة والاقتصاد الكلى.  

 


ريمون فرير

سويسرا ومصر

التعاون التنموى بين مصر وسويسرا

سفارة سويسرا

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