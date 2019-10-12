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مدير التأمين الصحى بكفرالشيخ: نوجه كل الدعم لتطوير مستشفى فوه وإمداده بأجهزة جديدة

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:00 ص
مدير التأمين الصحى بكفرالشيخ: نوجه كل الدعم لتطوير مستشفى فوه وإمداده بأجهزة جديدة الدكتور أحمد فرج قاسم مدير عام فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بكفر الشيخ، أن مستشفى فوه للتأمين الصحى ليس على المستوى الذى يتمناه، لذا سيوجه كل دعمه لتطويره وإمداده بالأجهزة الطبية الجديدة، وإصلاح أعطال الأجهزة به، بناء على دعم الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى 
 
وأضاف قاسم لـ"اليوم السابع": "هناك أمور ملحة لا بد من أدائها، منها مشكلة مستشفى فوه، فبرغم أنه مستشفى كبير وصرح للتأمين الصحى، وبه مبنى عظيم إلا أن عددا كبيرا حاولوا إصلاحه ولكن الفشل كانت نتيجة المحاولات، ونأمل أن يكون هناك إنجاز خلال الأيام المقبلة على مستوى العنصر البشرى، والآلات والأجهزة التى تهالكت".
 
وقال "قاسم" إنه توجه لزيارة المستشفى فى أول يوم تسلم مهام عمله، فوجد 20 مريضا، فلم يعجبه ما رآه، مؤكداً أنه لا يلوم على مدير المستشفى فهو يؤدى عمله، ولكن ما أحزنه عدم وجود أجهزة طبية كان لا بد من توافرها، منها جهاز أشعة تليفزيونية وسيصل المستشفى خلال 3 أيام، ولا توجد أجهزة تخدير، وسيوفر له جهازا خلال أسبوع، وأنه تلقى تعليمات واضحة من الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة، لإعادة هيكلة المستشفى، والعمل على إصلاح المنظومة.
 
واضاف قاسم أنه وجد جهاز الـ"PCR" معطلا وهو جهاز أشعة تليفزيونية الخاص بعمليات العظام، والمسالك البولية، وتعطيله يؤدى لعواقب وخيمة، أما للعنصر البشرى فهناك توجيهات من الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة والمعنيين بإدارات الفرع بتوفيره، مؤكداً أنه تبنى فكرة التواجد يوماً فى الأسبوع بمستشفى فوه للتأمين الصحى لخدمة الأهالى.

كفر الشيخ

تأمين صحي

مستشفى فوه

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