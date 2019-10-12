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محافظ دمياط تستلم سيارة "هوك" لاستخدامها كمحطة وسيطة لتجميع القمامة

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:55 م
محافظ دمياط تستلم سيارة "هوك" لاستخدامها كمحطة وسيطة لتجميع القمامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سيارة هوك حمولة 30 طن مكعب لاستخدامها كمحطة وسيطة للقمامة لتجميع كافة المخلفات الناتجة من مدينة دمياط، تمهيدا لنقلها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

وأشارت المحافظ، إلى أن المحطة ستساهم في القضاء على ظاهرة التراكمات العشوائية للمخلفات وتقليل عدد مرات ذهاب السيارات إلى مصنع أبو جريدة، وبالتالى توفير الوقود، وأنه سيتم اختيار مكان مناسب بنطاق مركز ومدينة دمياط لتجهيزه بكافة الامكانيات اللازمة لتشغيل المحطة.

و أكدت الدكتورة منال عوض فى بيان لها، حرص المحافظة على وضع منظومة متكاملة للنظافة و الاهتمام بالتخلص النهائى من المخلفات وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 

 

 

 


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

سيارات النظافه

سياره هوك

فارسكور

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