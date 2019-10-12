محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 51

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 51 وذلك خلال زيارتها اليوم لمدينة رأس البر والتى رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

ووجهت المحافظ باختيار تصميم نهائى مناسب لجانبى الطريق و الجزيرة الوسطى وتشطيبها ببلاطات الانترلوك بالإضافة إلى التوسع فى المساحات الخضراء، وأكدت الدكتورة منال عوض أن تلك الأعمال تأتى ضمن مشروعات التنسيق الحضارى التى بدأتها المحافظة منذ العام الماضي لاستعادة مكانة المدينة ووضعها على خريطة السياحة المصرية.

وخلال الزيارة أيضاً تابعت المحافظ الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين، إذ أشارت المحافظ إلى أنه جارى العمل بالمشروع على قدم وساق والذى يتضمن 12 عمارة سكنية مضيفة أنه سيتم تسليم الأهالى وحداتهم فور الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى المحدد وذلك للإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية بنهاية العام الحالى.