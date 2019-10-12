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محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مشروع صرف صحى ببلاط بتكلفة 100 مليون جنيه

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:10 م
محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مشروع صرف صحى ببلاط بتكلفة 100 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مشروعات الصرف الصحى ببلاط
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، حجر أساس مشروع توصيل الصرف الصحى لقرى تنيدة وأولاد عبدالله بمركز بلاط، وذلك بتكلفة تبلغ ١٠٠ مليون جنيه.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطه المحافظه لتغطيه جميع القرى بمراكز المحافظة بالمرافق الأساسيه، لافتا إلى أن المشروع يضم إنشاء ٣ محطات رفع و٣ خطوط طرد وكذلك خطوط إنحدار، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال عادل عباس رئيس مركز بلاط، أن الشركات المنفذة تسلمت المواقع وجارى البدء فى التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فى المشروع خلال 18 شهر من تاربخ البدء فى العمل، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذى بيستكمل تنفيذ الخطط المعتمدة لتوصيل المرافق فى جميع القرى التابعة للمركز.

أضاف عباس أن الخطة المالية لمركز ومدينة بلاط للعام 2019/ 2020 تم اعتمادها بتكلفة 15 مليون جنيه، و242 ألف جنيه، والتى تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية، حيث جرى تخصيص 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء و 8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية، كما تم تخصيص 2 مليون جنيه لأعمال تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية بالاحتياجات الخاصة بها.

 

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محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحى

 

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محافظ الوادى الجديد يستمع إلى شرح عن مشروع الصرف الصحى

 

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المحافظ أثناء وضعه حجر اساس مشروع الصرف الصحى لقريتى تنيدة وأولاد عبدالله

 


الوادى الجديد

مركز بلاط

قرية تنيدة ببلاط

مشروعات صرف صحى ببلاط

قريه اولاد عبد الله

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