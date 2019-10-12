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محافظ الشرقية: بدء إنشاء صوامع للغلال بالحسينية بتكلفة 250 مليون

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:13 م
محافظ الشرقية: بدء إنشاء صوامع للغلال بالحسينية بتكلفة 250 مليون انشاء صوامع الغلال بناحية الكسارة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدوله تولى إهتماماً بتوفير كافة الإعتمادات المالية اللازمة لأقامة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير كافة التسهيلات مع الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصاً من الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم البدء فى إنشاء صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدان بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 الآف طن لكل خلية، بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250 مليون جنيهاً تنفيذ شركة المقاولون العرب، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية بالإضافة إلى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة .

ومؤكد على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لأستكماله ودخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهاءه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

ومن جانبه أوضح على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم الإنتهاء من الأنفاق الفرعية بالكامل وعددهم 6 ومن النفق الرئيسى الأمامى والخلفى ومن برج الروافع و صب عدد 8 لبشة مسلحة، وأنه جارى العمل بالحدادة المسلحة لعدد 3 لبشة وبالتركيبات الإلكتروميكانيكية لعدد 6 خلايا وأنه جارى العمل بالسور والمبانى الملحقة، حيث وصلت نسبه تنفيذ الإنشاءات بالصوامع 40%، لافتاً إلى أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع خلال شهر مارس 2019 ، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل 2020م.

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صومعة غلال

 

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إنشاء صومعة غلال

 

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إنشاء صومعة غلال بناحية الكسارة 

الشرقية

محافظ الشرقية

مشروعات تنموية بالشرقية

انشاء صوامع غلال

الكسارة

مدينة الحسينية

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