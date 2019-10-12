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محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة.. ويؤكد: اجتماع كل أسبوع بموقع العمل

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:06 م
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة.. ويؤكد: اجتماع كل أسبوع بموقع العمل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بطريق رافد جمصة في منطقة كوبري عمار بحضور اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس ومسئولي كافة الجهات المعنية برفع كفاءة وتوسعة الطريق حتى مدخل جمصة. 

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة عقد اجتماع تنظيمي لكافة الجهات المعنية كل أسبوع بموقع العمل حتى انتهاء الأعمال وتضم هذه الجهات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وهيئة المساحة ومديرية الطرق ومجلس مدينة بلقاس للانتهاء من خط الكهرباء في الجزيرة الوسطى بالطريق. 
 
وقال شاروبيم، إنه لابد من إزالة كافة المعوقات "لو فيه برج مبني على الطريق هشيله" ، على أن يتم البدء في العمل اليوم ويكفي تعطيل ولابد من سرعة الانتهاء من أعمال الطريق. 
 
وشدد محافظ الدقهلية، على الجهات المعنية بضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم وأن يتم تحديد المطلوب من كل جهة وعمل محضر اجتماع وقال كفاكم العمل في جزر منعزلة. 
 
وتفقد محافظ الدقهلية ، أعمال رفع كفاءة ورصف شارعي مجلس مدينة بلقاس ودار الأيتام وشارع الصناعة ومحمد فريد وحدد موعدا محددا للانتهاء خلال 15 يوم للانتهاء من بلاعات المطر وفرد السن. 
 
والتقى "شاروبيم"، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومنها شكوى أحدهم من ارتفاع قراءة فاتورة الكهرباء وعلى الفور طلب من رئيس المركز والمدينه بتصوير قراءة العداد وارسالها للكهرباء لمقارنة القراءتين.
 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة (1)
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة (2)
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة (3)
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة (4)
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة (5)
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة (6)
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة
 

الدقهلية

طريق رافد جمصة

محافظ الدقهلية

مشكلة طريق جمصة

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