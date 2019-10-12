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محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير.. ويؤكد كتابة اسمها على 3 جهات من الميدان

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:27 م
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير.. ويؤكد كتابة اسمها على 3 جهات من الميدان محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم ميدان أم كلثوم بالمنصورة بعد تطويره، والذي افتتحه خلال ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد وذلك للاطمئنان على تنفيذ التوجيهات التي أصدرها يوم الافتتاح. 

وشدد محافظ الدقهلية على مسئولي الشركة المنفذة لتطوير الميدان بسرعة الانتهاء من كتابة اسم ام كلثوم على ثلاث جهات من الميدان ليعلو كما علا دائما،وأن يتم تكثيف الإضاءة حول التمثال.
 
وأكد محافظ الدقهلية ، على قيمة الميدان الذي يحمل اسم ام كلثوم رمز العراقة والاصالة والابداع والتي لقبت بكوكب الشرق وتمثل رمزا من رموز الفن في العالم كله. 
 
وأضاف محافظ الدقهلية، أن الشركة القائمة بتطوير الميدان ستقوم بتطوير ميادين أخرى كنموذج مشرف للمشاركة المجتمعية التي يتميز بها شعب الدقهلية،ووجه الشكر للقائمين على عملية تطوير الميدان. 
 
تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية كان قد طلب من الشركة المنفذة للتطوير يوم الافتتاح أن تقوم بإعادة كتابة اسم ام كلثوم على الميدان من جهاته الثلاث لتحمل اسم كوكب الشرق،وبالفعل يتم التنفيذ اليوم .
 
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير (1)
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير 
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير (2)
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير (3)
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير 
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير (4)
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير 
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير (5)
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير 
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير (6)
محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير 
 
 

الدقهلية

ميدان أم كلثوم بالمنصورة

محافظ الدقهلية

تطوير ميادين المنصورة

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