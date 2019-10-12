محافظة الجيزة: القضاء على 2063 كلب ضال بمحيط المدارس

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية عدة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة وذلك بالمرور الدورى على كافة الأحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن والبوابة الالكترونية بمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية وأسفرت الحملات عن القضاء على 2063 كلبا ضال يثير الذعر للمواطنين وذلك خلال الشهر الماضى .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ولكثرة الشكاوى التى يتم تلقيها من المواطنين لزيادة أعداد الكلاب الضالة بالشوارع مما يهدد سلامة المواطنين بالإضافة إلى وجود حالات عقر آدمى ببعض المناطق بالمحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة أنه بناءا على توجيهات اللواء المحافظ تم شن حملات للقضاء على الكلاب الضالة من محيط المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب وذلك خلال الاسبوع الماضى حيث أسفرت عن مكافحة عدد 302 كلب ضال وذلك من خلال اللجان التى تم تشكيلها لمكافحة الكلاب بمحيط المدارس بأحياء الدقى والعجوزة والهرم والعمرانية وشمال ووسط وجنوب الجيزة مؤكداً ان المديرية تستقبل يوميا شكاوى من المواطنين بشان مكافحة الكلاب الضالة وما تسببه من ذعر .